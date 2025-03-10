У дипломата ЕС в Москве украли сумку с деньгами

В Москве украли сумку с 435 тысячами рублей, которая принадлежит первому секретарю представительства Европейского союза Кайсе Марии Стэндиш. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

По информации издания, кража произошла у одного из банков на Пресненской набережной. Дипломат хотела внести наличные на банковскую карту, однако отделение финансовой организации было закрыто. Она присела на лавку, положив на нее сумку Furla стоимостью 10 тыс. руб., в которой также было 435 тыс. руб. и наушники за 24 тыс. руб.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

До этого барсетку с документами и деньгами украли у дипломата в гипермаркете на Московском проспекте в Санкт-Петербурге. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Замбия Азим Ярахмедов лишился 400 тысяч рублей, пока совершал покупки в сетевом гипермаркете на юге города. Злоумышленник незаметно стащил у мужчины барсетку со всем содержимым.

Ранее из автомобиля американского дипломата украли ноутбук и два планшета в центре Афин.