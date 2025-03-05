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Из квартиры пресс-секретаря Пашиняна украли украшения на $7 тысяч

Пресс-секретарь Пашиняна Багдасарян сообщила о краже украшений на $7 тысяч
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Илья Наймушин/РИА Новости

Из квартиры пресс-секретаря премьер-министра Армении Никола Пашиняна Назели Багдасарян похитили золотые изделия стоимостью около $7 тысяч. Об этом журналистам рассказала сама Багдасарян, которую цитирует РИА Новости.

«У меня украли золотые украшения, стоимостью 2,7 млн драмов ($6,85 тысячи. — прим. ред.) — кольца, серьги, колье», — сообщила пресс-секретарь Пашиняна.

Она добавила, что следствие по делу о краже продолжается.

Квартиру Багдасарян обнесли в феврале. Тогда сообщалось, что правоохранители нашли и задержали членов группы, подозреваемых в причастности к ограблению.

До этого стало известно, что посол России в Армении Сергей Копыркин попал в автомобильную аварию в Ереване. Пострадали как сам дипломат, так и водитель. Им была оказана необходимая медицинская помощь. Их здоровью ничего не угрожает, уточнили в посольстве.

Ранее сообщалось, что Пашинян решил отредактировать конституцию Армении.

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