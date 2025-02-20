В Аризоне столкнулись два самолета

В аризонском аэропорту Марана столкнулись два малогабаритных самолета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую полицию.

«Полицейское управление Мараны в настоящее время находится на месте происшествия в региональном аэропорту Мараны <...> в связи со столкновением воздушных судов», — сообщает полиция.

В правоохранительных органах города сообщили, что столкнувшиеся в воздухе самолеты были легкомоторными, Cessna 172S и Lancair 360 MK II. На борту каждого из них находились только пилоты — они не выжили в столкновении.

Также в Канаде сообщили о том, что число пострадавших в разбившемся самолете Delta Airlines увеличилось до 15.

Инцидент с небольшим пассажирским самолетом Bombardier произошел около 14:00 (22:00 мск) в аэропорту Торонто. Во время посадки лайнер из Миннеаполиса с 80 людьми на борту перевернулся. После крушения на место прибыли экстренные службы. Все пассажиры самолета и члены экипажа были обнаружены. Воздушная гавань временно прекратила работу.

Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.