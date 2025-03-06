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Маск высказался о ситуации вокруг «застрявших» на МКС астронавтов

Маск: астронавты Уилмор и Уильямс могли вернуться на Землю еще полгода назад
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Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Астронавты NASA Барри Юджин Уилмор и Сунита Уильямс, которые «застряли» на Международной космической станции (МКС), могли вернуться на Землю еще полгода назад на космическом корабле Dragon. Об этом в социальной сети X заявил американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск.

По его словам, вместо восьми суток астронавты Starliner находятся на МКС восемь месяцев.

«SpaceX могла бы отправить еще один Dragon и вернуть их домой еще шесть месяцев назад, администрация [экс-президента США Джо] Байдена (а не НАСА) отказалась предоставить разрешение на это», — написал бизнесмен.

Он добавил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп попросил вернуть астронавтов как можно скорее, и SpaceX это сделает.

Пилотируемый корабль Starliner, созданный компанией Boeing по контракту с NASA, отправился в первый полет с Уилмором и Уильямс 5 июня 2024 года. Спустя примерно 26 часов корабль прибыл на МКС и, несмотря на технические неполадки, успешно пристыковался к станции. Впоследствии инженеры работали над устранением неполадок в системе управления реактивными двигателями, которые вышли из строя во время первой попытки стыковки Starliner 6 июня.

Ранее американский астронавт назвала полет с российскими космонавтами привилегией.

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