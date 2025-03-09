Врачи из Крыма выехали в Скадовск на помощь пострадавшим при обстреле ВСУ

Крымских врачей направили в Скадовск на помощь пострадавшим при ракетном ударе

Бригада врачей из Крыма направилась в Скадовск Херсонской области, чтобы оказать помощь людям, пострадавшим от удара Вооруженных сил Украины РСЗО HIMARS. Об этом сообщила министр здравоохранения Херсонской области Елена Борчанинова в интервью ТАСС.

«Министр здравоохранения Михаил Мурашко держит ситуацию под контролем. Наши коллеги из Крыма выехали в Скадовск на помощь на реанимобиле», — отметила глава ведомства, добавив, что в составе группы находятся нейрохирург, хирург и реаниматолог, готовые при необходимости забрать пострадавших для дальнейшего лечения.

Сегодня сообщалось, что ВСУ с помощью РСЗО HIMARS нанесли удар по рынку в селе Великие Копани в Херсонской области, в результате пострадало семь человек. Борчанинова отметила, что среди пострадавших на рынке в Великих Копанях оказались фельдшер и водитель скорой помощи.

Также об ударе ВСУ по рынку сообщал губернатор региона Владимир Сальдо. По его данным, при атаке ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS.

Ранее в Херсонской области задержали женщину по делу о шпионаже в пользу СБУ.