Число пострадавших из-за удара ВСУ по рынку на Херсонщине увеличилось до семи

Количество пострадавших из-за удара ВСУ по рынку на Херсонщине выросло до семи

Количество гражданских лиц, пострадавших в результате удара ВСУ из РСЗО HIMARS по селу Великие Копани в Херсонской области, возросло до семи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

«В результате обстрела пострадали семь человек. Поврежден легковой автомобиль на территории торгового дома «Большие Копани», — говорится в сообщении.

До этого министр здравоохранения Херсонской области Елена Борчанинова рассказала, что среди пострадавших на рынке в Великих Копанях оказались фельдшер и водитель скорой помощи. По ее словам, более подробная информация в настоящее время уточняется.

Также об ударе ВСУ по рынку сообщал губернатор региона Владимир Сальдо. По его данным, при атаке ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS. Он подчеркнул, что многие посетители рынка получили ранения, некоторых спасти не удалось.

Ранее в Херсонской области задержали женщину по делу о шпионаже в пользу СБУ.