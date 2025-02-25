ФСБ задержала женщину по подозрению в шпионаже на СБУ

ФСБ: в Херсонской области задержали женщину по делу о шпионаже в пользу СБУ

Российские контрразведчики в Херсонской области задержали гражданку Украины по подозрению в шпионаже в пользу украинской разведки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по региону.

По данным пресс-службы, женщина в период с июня 2023 года по апрель 2024 года по заданию разведки собирала сведения о размещении армии и техники Вооруженных сил (ВС) России на территории региона.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 276 УК России «Шпионаж», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, подозреваемой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого силовики задержали в Луганской Народной Республике сотрудника скорой помощи — мужчину обвиняют в том, что он наводил удары ВСУ. В результате из-за действий мужчины пострадали несколько гражданских объектов на его же улице, дом, в котором он живет, и дом тещи.

Ранее фигуранты дела о диверсии в подмосковной воинской части признали вину.