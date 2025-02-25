Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФСБ задержала женщину по подозрению в шпионаже на СБУ

ФСБ: в Херсонской области задержали женщину по делу о шпионаже в пользу СБУ
close
Depositphotos

Российские контрразведчики в Херсонской области задержали гражданку Украины по подозрению в шпионаже в пользу украинской разведки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по региону.

По данным пресс-службы, женщина в период с июня 2023 года по апрель 2024 года по заданию разведки собирала сведения о размещении армии и техники Вооруженных сил (ВС) России на территории региона.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 276 УК России «Шпионаж», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, подозреваемой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого силовики задержали в Луганской Народной Республике сотрудника скорой помощи — мужчину обвиняют в том, что он наводил удары ВСУ. В результате из-за действий мужчины пострадали несколько гражданских объектов на его же улице, дом, в котором он живет, и дом тещи.

Ранее фигуранты дела о диверсии в подмосковной воинской части признали вину.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами