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Индийский самолет развернули во время полета из-за переполненных туалетов

Самолет Air India развернули над Атлантикой из-за переполненных туалетов
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Global Look Press

Пассажиры самолета авиакомпании Air India провели 10 часов в небе зря из-за переполненных туалетов. Подробности приводит One Mile At A Time.

Отмечается, что речь идет о воздушном судне, следовавшем из Чикаго в Дели 5 марта. На борту самолета находились порядка трех сотен пассажиров.

Полет в столицу Индии должен был длиться 14 часов. Лайнер пролетел над Канадой и Гренландией, прежде чем командир судна принял решение прекратить полет. Воздушное судно развернули над Атлантикой и вернули в аэропорт вылета по технической причине.

Похожий по своей нестандартности инцидент произошел в декабре. Издание Business Insider сообщало, что дурной запах, вызванный перевозимыми в грузовом отсеке самолета свиньями, вынудил посадить воздушное судно на Бермудских островах.

Самолет авиакомпании KLM летел из Амстердама в Мехико, но был вынужден экстренно сесть «ради глотка свежего воздуха».

Ранее пилоты российского пассажирского самолета заявили об НЛО.

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