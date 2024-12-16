Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Самолет экстренно приземлился на Бермудах из-за неприятного запаха

Business Insider: самолет вынужденно приземлился на Бермудах из-за вони свиней

close
Eaum M/Shutterstock/FOTODOM

Дурной запах, вызванный перевозимыми в грузовом отсеке самолета свиньями, вынудил посадить воздушное судно на Бермудских островах. Об этом пишет Business Insider.

Самолет авиакомпании KLM летел из Амстердама в Мехико, но был вынужден экстренно сесть «ради глотка свежего воздуха».

«Запах от перевозившейся в грузовом отсеке сотни свиней… заставил экипаж самолета взять курс на Бермудские острова, чтобы подышать свежим воздухом», — говорится в издании.

10 декабря сообщалось, что летевший из Стамбула в Казань самолет авиакомпании Turkish Airlines экстренно сел в Самаре.

Один из пассажиров рассказал, что рейс после посадки отменили, а людям пришлось добираться до Казани своим ходом и за свой счет.

До этого борт Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Азимут», летевший в Сочи, совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод.

Ранее рейс из Москвы в Калининград экстренно сел в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами