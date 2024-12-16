Самолет экстренно приземлился на Бермудах из-за неприятного запаха

Дурной запах, вызванный перевозимыми в грузовом отсеке самолета свиньями, вынудил посадить воздушное судно на Бермудских островах. Об этом пишет Business Insider.

Самолет авиакомпании KLM летел из Амстердама в Мехико, но был вынужден экстренно сесть «ради глотка свежего воздуха».

«Запах от перевозившейся в грузовом отсеке сотни свиней… заставил экипаж самолета взять курс на Бермудские острова, чтобы подышать свежим воздухом», — говорится в издании.

10 декабря сообщалось, что летевший из Стамбула в Казань самолет авиакомпании Turkish Airlines экстренно сел в Самаре.

Один из пассажиров рассказал, что рейс после посадки отменили, а людям пришлось добираться до Казани своим ходом и за свой счет.

До этого борт Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Азимут», летевший в Сочи, совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод.

Ранее рейс из Москвы в Калининград экстренно сел в Петербурге.