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В Японии остановили распространение крупнейшего за последние десятилетия пожара

Распространение крупнейшего с 1992 года пожара в Японии остановлено
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Wildlife Photographer of the Year

В Японии остановили распространение пожара, который считается самым масштабным с 1992 года. Об этом сообщил мэр города Офунато Киёси Футигами на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Риска распространения больше нет. Мы объявляем о ликвидации [пожара]», — сказал глава города на 12-й день после начала пожара.

В настоящее время сохраняется действие приказа об эвакуации населения некоторых районов. Его могут отменить в ближайшее время.

По последним данным, лесной пожар охватил площадь в почти 3 тысячи гектаров. В результате произошедшего было повреждено более 200 зданий. На месте работали более 2 тысяч спасателей и пожарных, а также 15 вертолетов.

В конце февраля в японской префектуре Иватэ эвакуировали 157 человек из-за лесных пожаров в районе мыса Когуро. Ликвидацией возгорания в районе мыса Когуро занимались как гражданские пожарные специалисты, так и усиление со стороны Сил самообороны Японии (военнослужащие).

Ранее неподалеку от Нью-Йорка начались лесные пожары.

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