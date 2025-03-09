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В Женеве представили план обеспечения прекращения огня на Украине

Прекращение огня на Украине может быть обеспечено путем создания буферной зоны
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РИА Новости

Прекращение огня на Украине может быть обеспечено путем создания буферной зоны, разделяющей российских и украинских военных. Об этом говорится в докладе экспертов Женевского центра политики безопасности, пишет газета The New York Times (NYT).

Эксперты предлагают создать буферную зону шириной почти 10 км. Патрулировать данный участок, отмечают специалисты, должны около 5 тыс. гражданских лиц и полицейских.

Предполагается, что за соблюдением режима прекращения огня будут следить наблюдатели. Они также будут докладывать, было ли отведено тяжелое вооружение на согласованное расстояние от буферной зоны. Миссия, как утверждается в докладе, должна действовать на основании мандата ООН или другого международного органа. А безопасность наблюдателей должен обеспечивать иностранный военный контингент, включающий до 10 тыс. солдат.

До этого американский аналитик Джон Миршаймер говорил, что Европа не сможет поддерживать Украину без Соединенных Штатов, Брюссель ждет большое разочарование при дальнейшей помощи Киеву.

Депутат Госдумы Юрий Швыткин отмечал, что Европа не хочет мира с Россией, поскольку вложила очень много ресурсов в конфликт на Украине и намерена наращивать военный потенциал за счет его продолжения, чтобы нанести стратегическое поражение Москве.

Ранее профессор заявил, что Украина превратилась в европейский Афганистан.

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