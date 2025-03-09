Аналитик Миршаймер: Европа не сможет тягаться с Россией без США

Европа не сможет поддерживать Украину без Соединенных Штатов, Брюссель ждет большое разочарование при дальнейшей помощи Киеву. Об этом в эфире YouTube-канала Duran заявил американский аналитик Джон Миршаймер.

«Если США, Европа и Украина не смогли остановить русский каток, чего они ожидают, когда уйдут США? Их ждет большое разочарование», — подчеркнул он.

До этого газета The Time сообщала со ссылкой на источники, что потери украинских войск в Курской области резко выросли после того, как Вашингтон перестал снабжать Киев разведывательными данными.

Источники рассказали, что украинские бойцы начали сталкиваться с трудностями из-за приостановки помощи со стороны США. В частности, их возможности по нанесению дальних и средних ударов по объектам в РФ оказались ограничены.

4 марта американская администрация объявила о приостановке всей военной помощи Украине. Ожидается, что меры поддержки будут заморожены до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность к началу мирных переговоров с Москвой.

Ранее в России оценили значимость американских разведданных для ВСУ.