Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Профессор заявил, что Украина превратилась в европейский Афганистан

Профессор Сакс заявил, что Украина превратилась в европейский Афганистан
close
Lev Radin/Shutterstock

Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что Украина превратилась в европейский Афганистан.

Эксперт напомнил, что давно предупреждал о вероятности такого развития событий.

«Я имел в виду, что Соединенные Штаты будут разыгрывать свои партии, провоцировать, а потом просто уйдут, и Украина столкнется с тем, с чем столкнулись афганцы: кровопролитие, война, предательство союзника. Мне никто не верил, но вот оно сейчас и происходит», — сказал Сакс.

До этого Виктор Орбан призвал к переговорам по урегулированию конфликта Москвы и Киева, предупредив, что без них Украина рискует стать Афганистаном от Евросоюза.

Он счел большой ошибкой, что в феврале 2022 года Запад активно включился в помощь Украине. По его словам, нужно было немедленно изолировать конфликт и начать переговоры, поскольку победа Киева невозможна. Единственный способ помочь республике сегодня – добиться мира, считает премьер Венгрии.

Ранее лидеров ЕС назвали сектантами, разрушающими Европу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами