Американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что Украина превратилась в европейский Афганистан.

Эксперт напомнил, что давно предупреждал о вероятности такого развития событий.

«Я имел в виду, что Соединенные Штаты будут разыгрывать свои партии, провоцировать, а потом просто уйдут, и Украина столкнется с тем, с чем столкнулись афганцы: кровопролитие, война, предательство союзника. Мне никто не верил, но вот оно сейчас и происходит», — сказал Сакс.

До этого Виктор Орбан призвал к переговорам по урегулированию конфликта Москвы и Киева, предупредив, что без них Украина рискует стать Афганистаном от Евросоюза.

Он счел большой ошибкой, что в феврале 2022 года Запад активно включился в помощь Украине. По его словам, нужно было немедленно изолировать конфликт и начать переговоры, поскольку победа Киева невозможна. Единственный способ помочь республике сегодня – добиться мира, считает премьер Венгрии.

Ранее лидеров ЕС назвали сектантами, разрушающими Европу.