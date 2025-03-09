Защита Митрошиной объяснила, почему попросит отправить ее под домашний арест

Защита блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, попросит суд назначить ей домашний арест, а не содержание под стражей, поскольку девушка полностью признала свою вину. Об этом в интервью ТАСС рассказал ее адвокат Михаил Мушаилов.

«Моя подзащитная Митрошина полностью признала вину, готова сотрудничать со следствием, общественной опасности не представляет. В связи с этим мы будем просить суд избрать для нее меру пресечения в виде домашнего ареста», — заявил он.

До этого адвокат блогера заявил, что девушка распродала все свое имущество, чтобы заплатить налоги на сумму более 200 млн рублей. Адвокат отметил, что блогер не знала о начатой в отношении нее проверке по поводу отмывания денег. Кроме того, Митрошина, по словам Мушаилова, не была уведомлена о заведении на нее уголовного дела.

Популярного блогера задержали в Сочи 7 марта, обвинив в отмывании денег в особо крупном размере. После этого девушку доставили на допрос в Москву. По информации Mash, следствие будет просить об аресте Митрошиной. Девушка якобы недоплатила свыше 127 млн рублей налогов и попыталась легализовать деньги, купив недвижимость в центре Москвы.

Ранее суд нашел сходство в делах Митрошиной и Блиновской.