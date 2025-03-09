Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Защита Митрошиной объяснила, почему попросит отправить ее под домашний арест

Адвокат Митрошиной попросит суд назначить ей домашний арест из-за признания вины
close
alexandramitroshina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Защита блогера Александры Митрошиной, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов, попросит суд назначить ей домашний арест, а не содержание под стражей, поскольку девушка полностью признала свою вину. Об этом в интервью ТАСС рассказал ее адвокат Михаил Мушаилов.

«Моя подзащитная Митрошина полностью признала вину, готова сотрудничать со следствием, общественной опасности не представляет. В связи с этим мы будем просить суд избрать для нее меру пресечения в виде домашнего ареста», — заявил он.

До этого адвокат блогера заявил, что девушка распродала все свое имущество, чтобы заплатить налоги на сумму более 200 млн рублей. Адвокат отметил, что блогер не знала о начатой в отношении нее проверке по поводу отмывания денег. Кроме того, Митрошина, по словам Мушаилова, не была уведомлена о заведении на нее уголовного дела.

Популярного блогера задержали в Сочи 7 марта, обвинив в отмывании денег в особо крупном размере. После этого девушку доставили на допрос в Москву. По информации Mash, следствие будет просить об аресте Митрошиной. Девушка якобы недоплатила свыше 127 млн рублей налогов и попыталась легализовать деньги, купив недвижимость в центре Москвы.

Ранее суд нашел сходство в делах Митрошиной и Блиновской.

Все новости на тему:
Дело Митрошиной
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами