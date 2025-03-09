Жительница Красноярского края устроила стрельбу около больницы

В Минусинске полицейские задержали женщину с пистолетом около больницы. Она угрожала оружием медперсоналу, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

По данным ведомства, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начала вести себя агрессивно и угрожать сотрудникам больницы пневматическим пистолетом. Она была задержана сотрудниками полиции. В результате происшествия никто не пострадал.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 119 Уголовного кодекса РФ.

До этого сообщалось, что в городе Гулькевичи Краснодарского края местная жительница пугает соседей, прогуливаясь по улицам с тесаком. По словам местных жителей, странную незнакомку они видят не впервые. Она часто пугает своим поведением прохожих. В региональном МВД сообщили, что заявлений по поводу ночного перформанса к ним не поступало, по факту произошедшего проводится проверка. Личность женщины установлена.

Кроме того, в Курганской области молодой человек открыл стрельбу у дома сотрудника ГИБДД в отместку за выписанный ему штраф. Он вооружился винтовкой и пришел на разборки к дому инспектора. Мужчина несколько раз выстрелил по воротам, а затем пригрозил насилием хозяину, который вышел из дома, чтобы успокоить стрелка.

Ранее неадекватный подросток напал на медсестру стационара и пытался выбить головой окно.