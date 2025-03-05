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На Кубани женщина с тесаком призывала прохожих «бороться с нечистью»

На Кубани женщина призывала прохожих «бороться с нечистью» и попала на видео

В городе Гулькевичи Краснодарского края местная жительница пугает соседей, прогуливаясь по улицам с тесаком. Об этом сообщается в Telegram-канале «Город Кропоткин».

Инцидент произошел в ночь на 5 марта. Жители многоэтажки заметили на улице женщину, вооруженную тесаком, и сняли ее на видео. Она стояла под окнами дома и проводила странный обряд.

«Сделай сильным ангела, бороться со злом и злодеями и побеждать зло! Бороться с нечистью, проклятым дьяволом! И демонами проклятыми», — выкрикивала женщина.

По словам местных жителей, странную незнакомку они видят не впервые. Она часто пугает своим поведением прохожих. В региональном МВД сообщили, что заявлений по поводу ночного перформанса к ним не поступало, по факту произошедшего проводится проверка. Личность женщины установлена.

До этого сообщалось, что в Курганской области молодой человек открыл стрельбу у дома сотрудника ГИБДД в отместку за выписанный ему штраф. Он вооружился винтовкой и пришел на разборки к дому инспектора. Мужчина несколько раз выстрелил по воротам, а затем пригрозил насилием хозяину, который вышел из дома, чтобы успокоить стрелка.

Ранее неадекватный подросток напал на медсестру стационара и пытался выбить головой окно.

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