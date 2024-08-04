Россиянин обстрелял дом сотрудника ГАИ, который выписал ему штраф за езду без прав

В Курганской области молодой человек открыл стрельбу у дома сотрудника ГАИ в отместку за выписанный ему штраф. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источники.

Незадолго до инцидента со стрельбой жителя Макушино задержали за езду на мотоцикле без прав, сотрудник ГАИ, остановивший нарушителя, назначил ему штраф. Водитель мотоцикла остался недоволен решением полицейского и решил ему отомстить. Он вооружился винтовкой и пришел на разборки к дому инспектора.

Мужчина несколько раз выстрелил по воротам, а затем пригрозил насилием хозяину, который вышел из дома, чтобы успокоить стрелка. В итоге против злоумышленника возбудили уголовное дело, оно уже направлено в суд.

Ранее в Баку находившийся в розыске мужчина устроил стрельбу по полицейским.