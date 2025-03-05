Неадекватный подросток напал на медсестру стационара и пытался выбить головой окно

В больнице Тюмени подросток напал на медсестру и пытался головой выбить окно

В областной клинической больнице №2 в Тюмени 17-летний пациент вел себя агрессивно, чем испугал медперсонал, а также других детей и их родителей. Об этом сообщает издание «МегаТюмень» со ссылкой на комментарии очевидцев в соцсетях.

Женщина отметила, что в неврологическое отделение поступил «двухметровый подросток», который вел себя неадекватно, поэтому, по ее словам, родители просили изолировать его от остальных пациентов.

«Возможно, был под препаратами. <...> В итоге он избил постовую медсестру, ворвался в палату к малышам и начал головой ломать окно», — поделилась очевидица, добавив, что утихомирить юношу смогли студенты, которые проходили в больнице практику.

В департаменте здравоохранения города подтвердили факт случившегося и отметили, что не могли не оказать юному пациенту помощь.

«ОКБ №2 – многопрофильное учреждение, в котором специалисты оказывают медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается, вне зависимости от сложности заболевания и личных особенностей пациента», — подчеркнул представитель ведомства.

Ранее мужчина-диабетик угрожал другому пациенту ножом, пытаясь срочно попасть к врачу.