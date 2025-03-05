Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Неадекватный подросток напал на медсестру стационара и пытался выбить головой окно

В больнице Тюмени подросток напал на медсестру и пытался головой выбить окно
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В областной клинической больнице №2 в Тюмени 17-летний пациент вел себя агрессивно, чем испугал медперсонал, а также других детей и их родителей. Об этом сообщает издание «МегаТюмень» со ссылкой на комментарии очевидцев в соцсетях.

Женщина отметила, что в неврологическое отделение поступил «двухметровый подросток», который вел себя неадекватно, поэтому, по ее словам, родители просили изолировать его от остальных пациентов.

«Возможно, был под препаратами. <...> В итоге он избил постовую медсестру, ворвался в палату к малышам и начал головой ломать окно», — поделилась очевидица, добавив, что утихомирить юношу смогли студенты, которые проходили в больнице практику.

В департаменте здравоохранения города подтвердили факт случившегося и отметили, что не могли не оказать юному пациенту помощь.

«ОКБ №2 – многопрофильное учреждение, в котором специалисты оказывают медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается, вне зависимости от сложности заболевания и личных особенностей пациента», — подчеркнул представитель ведомства.

Ранее мужчина-диабетик угрожал другому пациенту ножом, пытаясь срочно попасть к врачу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами