Следователи начали проверку после взрыва в магазине стройматериалов в Чечне

СК: после взрыва в строймагазине в Аргуне начали доследственную проверку

Следственный комитет начал проверку после взрыва в магазине строительных материалов в городе Аргун в Чечне. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, причиной произошедшего могла стать утечка газа из трубы, подсоединенной к газовому котлу. В результате инцидента пострадали три человека: продавец магазина и двое несовершеннолетних мальчиков 16 и 11 лет, которые пришли за покупками. Пострадавшие госпитализированы.

До этого в Дагестане в результате взрыва газа в жилом доме пострадала женщина. Прибывшие на место пожарные установили, что возгорание кровли дома произошло в результате взрыва газовоздушной смеси. Огонь ликвидировали на площади в 15 квадратных метров.

В январе на Алтае двое мужчин пострадали из-за взрыва газа. Инцидент произошел во время замены газового баллона в частном доме, получивших травмы доставили в медицинское учреждение.

Ранее на Кубани рассказали о пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Белореченске.