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Два человека пострадали из-за взрыва газа в алтайском селе

На Алтае два человека пострадали из-за взрыва газа
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

На Алтае двое мужчин пострадали из-за взрыва газа. Об этом со ссылкой на МЧС по региону сообщает НГА.

По информации издания, инцидент произошел в селе Тулой Турочакского района. Во время замены газового баллона в частном доме произошло накопление газовоздушной смеси, которая в результате взорвалась.

В инциденте пострадали два человека — мужчины в возрасте 51 и 62 лет. Обоих доставили в медицинское учреждение, их состояние оценили как удовлетворительное.

Отмечается, что взрыв не нарушил конструкции деревянного дома. Пожара удалось избежать. На месте работали восемь сотрудников экстренных служб и три единицы техники.

До этого СК завел уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Петрозаводске. В инциденте пострадали хозяин квартиры и три его соседа.

Ранее в Ангарске пенсионерка устроила пожар в квартире из-за зажженной свечи.

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