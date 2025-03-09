Аэропорты Астрахани, Казани и Нижнего Новгорода возобновили работу

В аэропортах Астрахани, Казани и Нижнего Новгорода отменили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушли» два самолета, совершавших рейсы в Казань», — отметил он.

Аэропорт Астрахани возобновил работу в 5:48 по московскому времени, Нижнего Новгорода — в 6:10, Казани — в 6:30, уточнил Кореняко.

Ограничения были связаны с обеспечением безопасности полетов гражданских самолетов, подчеркнул Кореняко. Он добавил, что безопасность полетов является первоочередной задачей, поэтому экипажи, авиадиспетчеры и все службы аэропортов принимают все необходимые меры для ее обеспечения.

По информации Telegram-канала SHOT, ограничения вводились из-за беспилотников Вооруженных сил Украины, действовал план «Ковер».

Аналогичный режим работы вводился в аэропортах Владикавказа и Волгограда.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, или при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства.

Ранее в Росавиации опровергли сообщения об открытии закрытых в России аэропортов.