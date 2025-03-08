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Аэропорт Волгограда приостановил работу

SHOT: в аэропорту Волгограда введен план «Ковер» из-за беспилотников ВСУ
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imfaydez/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Волгограда введен план «Ковер». Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как уточнил Telegram-канал, ограничения на прием и отправку самолетов действуют в воздушной гавани с 22:05. По предварительной информации, они связаны с украинскими беспилотниками в небе.

Представитель Росавиации Артем Кореняко подтвердил, что аэропорт временно не работает «для обеспечения безопасности отправки воздушных судов».

План «Ковер»режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, или при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства.

Ранее более 60 дронов атаковали Россию после угрозы Зеленского.

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