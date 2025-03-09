Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Владикавказе временно ограничили работу аэропорта

Аэропорт Владикавказа временно не принимает и не отправляет рейсы
close
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Владикавказа временно не принимает и не отправляет рейсы в связи объявленным режимом беспилотной опасности в регионе. Об этом заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

«В Северной Осетии объявлен режим беспилотной опасности и введен план «Ковер» — аэропорт Владикавказа закрыт для приема и отправки самолетов», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:32 по московскому времени.

Меняйло призвал жителей региона сохранять спокойствие. Он добавил, что оперативный штаб продолжает свою работу.

Накануне вечером представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что аэропорт Волгограда также временно не работает «для обеспечения безопасности отправки воздушных судов».

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, или при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства.

Ранее в Росавиации опровергли сообщения об открытии закрытых в России аэропортов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами