Во Владикавказе временно ограничили работу аэропорта

Аэропорт Владикавказа временно не принимает и не отправляет рейсы

Аэропорт Владикавказа временно не принимает и не отправляет рейсы в связи объявленным режимом беспилотной опасности в регионе. Об этом заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

«В Северной Осетии объявлен режим беспилотной опасности и введен план «Ковер» — аэропорт Владикавказа закрыт для приема и отправки самолетов», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:32 по московскому времени.

Меняйло призвал жителей региона сохранять спокойствие. Он добавил, что оперативный штаб продолжает свою работу.

Накануне вечером представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что аэропорт Волгограда также временно не работает «для обеспечения безопасности отправки воздушных судов».

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, или при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства.

Ранее в Росавиации опровергли сообщения об открытии закрытых в России аэропортов.