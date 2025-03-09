В Астрахани, Казани и Нижнем Новгороде временно ограничили работу аэропортов

Аэропорты Астрахани, Казани и Нижнего Новгорода временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

В аэропорту Астрахани ограничения действуют с 1:05 по московскому времени, Казани — с 2:00, Нижнего Новгорода — с 2:59, отметил он.

Ограничения связаны с обеспечением безопасности полетов гражданских самолетов, подчеркнул Кореняко. Он добавил, что безопасность полетов является первоочередной задачей, поэтому экипажи, авиадиспетчеры и все службы аэропортов принимают все необходимые меры для ее обеспечения.

По информации Telegram-канала SHOT, ограничения ввели из-за беспилотников Вооруженных сил Украины, действует план «Ковер».

Аналогичный режим работы сохраняется в аэропорту Владикавказа и Волгограда.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, или при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства.

Ранее в Росавиации опровергли сообщения об открытии закрытых в России аэропортов.