Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Блогер Митрошина легализовала деньги через покупку недвижимости в центре Москвы

РИА Новости: Митрошина отмыла деньги, купив нежилую недвижимость в центре Москвы
close
alexandramitroshina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Саша Митрошина с целью отмывания денег приобрела нежилую недвижимость в центре Москвы. Об этом, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что, по имеющейся предварительной информации, блогер легализовала деньги, купив нежилую недвижимости в центре российской столицы.

8 марта сообщалось, что после предъявления обвинений Митрошина признала вину в полном объеме.

Популярного блогера задержали в Сочи 7 марта, обвинив в отмывании денег в особо крупном размере. После этого девушку доставили на допрос в Москву. По информации Mash, следствие будет просить об аресте Митрошиной. Девушка якобы недоплатила свыше 127 млн рублей налогов и попыталась легализовать деньги, купив недвижимость в центре Москвы.

Дело в отношении блогера было возбуждено еще весной 2023 года. По версии следствия, она использовала дробление бизнеса для ухода от налогов, а затем легализовывала деньги сделками с недвижимостью. С 2022 года она жила в Дубае. Теперь ей грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что дела задержанной Саши Митрошиной мог вести бойфренд.

Все новости на тему:
Дело Митрошиной
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами