Блогер Митрошина легализовала деньги через покупку недвижимости в центре Москвы

Блогер Саша Митрошина с целью отмывания денег приобрела нежилую недвижимость в центре Москвы. Об этом, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщает РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что, по имеющейся предварительной информации, блогер легализовала деньги, купив нежилую недвижимости в центре российской столицы.

8 марта сообщалось, что после предъявления обвинений Митрошина признала вину в полном объеме.

Популярного блогера задержали в Сочи 7 марта, обвинив в отмывании денег в особо крупном размере. После этого девушку доставили на допрос в Москву. По информации Mash, следствие будет просить об аресте Митрошиной. Девушка якобы недоплатила свыше 127 млн рублей налогов и попыталась легализовать деньги, купив недвижимость в центре Москвы.

Дело в отношении блогера было возбуждено еще весной 2023 года. По версии следствия, она использовала дробление бизнеса для ухода от налогов, а затем легализовывала деньги сделками с недвижимостью. С 2022 года она жила в Дубае. Теперь ей грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что дела задержанной Саши Митрошиной мог вести бойфренд.