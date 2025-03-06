Коррупционный скандал в военном госпитале Краснодара: фиктивные диагнозы и миллионные взятки

Масштабная коррупционная схема раскрыта в одном из ключевых медицинских учреждений Минобороны РФ в Краснодаре. По данным следствия, руководство 419-го военного госпиталя совместно с посредниками за взятки оформляло фиктивные диагнозы, помогая военным избежать службы или получить незаконные выплаты. В деле фигурируют 12 человек, включая высокопоставленных сотрудников госпиталя и офицеров.

В 419-м военном госпитале Краснодара раскрыта масштабная коррупционная схема, в рамках которой военнослужащие передавали взятки через посредников, включая медицинский персонал, для получения фиктивных диагнозов. Эти поддельные медицинские документы позволяли избежать дальнейшей службы и незаконно получать выплаты за травмы и ранения, в том числе якобы полученные в ходе боевых действий.

По данным «Коммерсанта», уголовное дело расследует военный следственный отдел по Краснодарскому гарнизону Следственного комитета России. Информация о нем содержится в нескольких судебных актах, опубликованных Краснодарским краевым судом. Эти документы касаются жалоб на избранные меры пресечения в отношении обвиняемых.

Кто проходит по делу

В уголовном деле фигурируют 12 человек, среди которых трое высокопоставленных сотрудников госпиталя. Им предъявлены обвинения в получении взяток в крупном и особо крупном размере (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Речь о начальнике 419-го военного госпиталя, его заместителе по медицинской части и начальнике ведомственной поликлиники.

Также под следствием находятся пять военнослужащих (от рядового до младшего сержанта), которых обвиняют в даче взяток (ч. 4 и ч. 5 ст. 291 УК РФ). По версии следствия, посредниками выступали два гражданских лица, один военнослужащий и старшая медсестра одного из отделений госпиталя (ч. 3 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Они обеспечивали передачу денежных средств руководству учреждения и вносили ложные сведения в медицинские документы.

Ход следствия

Часть фигурантов с середины 2024 года находится под стражей. Попытки защиты добиться перевода обвиняемых под домашний арест неоднократно отклонялись судом. Минобороны и Главное военное следственное управление СКР от комментариев воздерживаются.

Следствие выясняет, насколько длительное время могла функционировать эта схема и какие суммы взяток фигурируют в деле.

По некоторым данным, речь идет о сотнях тысяч и даже миллионах рублей.

Также правоохранительные органы проверяют возможные связи фигурантов с аналогичными преступлениями в других регионах.

Не первый случай коррупции в 419-м ВГ

Этот инцидент не единственный случай коррупции в 419-м военном госпитале Краснодара.

В январе 2025 года вступил в силу приговор Владимиру Карпову, бывшему начальнику филиала госпиталя в Майкопе. Он был оштрафован на 2,5 млн рублей за получение взятки в размере 1 млн рублей от офицера, которому обещал помощь в оформлении документов о ранении. Следствие установило, что Карпов утверждал: без взятки военнослужащий не сможет получить положенные ему выплаты.

Позднее Карпов был освобожден от наказания в связи с отправкой в зону СВО.