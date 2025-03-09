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В секторе Газа наблюдается острая нехватка продовольствия

Al Jazeera: свыше 2 млн жителей Газы остро нуждаются в продовольствии
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Abed Khaled/Reuters

Свыше двух миллионов палестинцев в секторе Газа остро нуждаются в продовольствии и предметах первой необходимости. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, помимо нехватки продовольствия, находящиеся на территории анклава люди сталкиваются с дефицитом медикаментов, а также предметов первой необходимости. Причиной гуманитарного кризиса называется блокировка израильским правительством всех поставок гуманитарной помощи в регион.

Al Jazeera уточняет, что в течение последней недели в сектор Газа не доставляют в том числе топливо, которое необходимо для обогрева жилищ и работы электрогенераторов.

Среди прочего телеканал обращает внимание, что жители анклава не имеют необходимых материалов для ремонта домов, а также для организации временных укрытий. Люди ищут среди обломков «любые доступные материалы для строительства пристанищ на зимние месяцы».

2 марта телеканал Kan со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщал, что израильская армия заблокировала поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и закрыла все КПП. По данным журналистов, это связано с отказом палестинского движения ХАМАС принять план урегулирования спецпосланника США Стивена Уиткоффа.

Также сообщалось, что израильские военнослужащие не дают жителям города Рафах, расположенного на юге сектора Газа, вернуться в свои дома. По информации правозащитной группы, бойцы Армии обороны Израиля продолжают сносить частные дома и государственные здания в населенном пункте.

Ранее в ХАМАС признали, что вели прямые переговоры с США.

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