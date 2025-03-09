В ХАМАС признали, что вели прямые переговоры с США

Пресс-секретарь политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Тахер ан-Нуну сообщил в интервью каналу «Аль-Кахира аль-Ихбария» о переговорах с США до окончания первой фазы перемирия в секторе Газа.

«Мы провели несколько встреч с американскими официальными лицами в Дохе (столица Катара. — «Газета.Ru»)», — сказал представитель движения.

19 января 2025 года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Перемирие должно было длиться в течение 42 дней. За это время в Израиль должны были вернуться 33 заложника, при этом еврейское государство обязалось отпустить на свободу около 1 тыс. палестинских заключенных. В субботу, 2 марта, первая фаза перемирия завершилась, а договориться о второй у Израиля и ХАМАС пока не получилось

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф предложил им план временного прекращения огня в Газе, так как убедился, что сейчас нет возможности сблизить позиции сторон для окончания войны и необходимо дополнительное время для переговоров. Речь идет о приостановке боевых действий на период Рамадана (священного для мусульман месяца поста; в этом году начался с заходом солнца 28 февраля) и Песаха (еврейской Пасхи; в этом году будет отмечаться с вечера 12 апреля до ночи на 20 апреля). В первый день реализации плана будет освобождена половина заложников, а в конце, если будет достигнуто соглашение о постоянном прекращении огня, отпустят остальных.

Ранее Трамп сделал ХАМАС «последнее предупреждение».