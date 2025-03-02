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ЦАХАЛ заблокировал поставки гуманитарной помощи в сектор Газа

Kan: израильские войска заблокировали поставки гуманитарной помощи в Газу
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Israeli Defence Forces/Reuters

Израильские войска (ЦАХАЛ) заблокировали поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и закрыли все КПП. Об этом сообщил телеканал Kan со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

По данным журналистов, это связано с отказом палестинского движения ХАМАС принять план урегулирования спецпосланника США Стивена Уиткоффа.

До этого сообщалось, что израильские военнослужащие не дают жителям города Рафах, расположенного на юге сектора Газа, вернуться в свои дома. По информации правозащитной группы, бойцы Армии обороны Израиля продолжают сносить частные дома и государственные здания в населенном пункте. Это происходит, несмотря на то что в секторе Газа по-прежнему действует режим прекращения огня.

2 марта портал Ynet сообщил, что власти Израиля готовы продлить срок действия режима прекращения огня в секторе Газа на время Рамадана и Песаха. Однако палестинское движение ХАМАС пока выступает против этой инициативы, выяснили журналисты.

Ранее госдеп США распорядился ускорить доставку оборонной помощи Израилю.

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