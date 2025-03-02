Бойцов ЦАХАЛ обвинили в препятствовании возвращению жителей Газы в свои дома

Израильские военнослужащие не дают жителям города Рафах, расположенного на юге сектора Газа, вернуться в свои дома. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на палестинский Центр прав человека «Аль-Мезан».

По информации правозащитной группы, бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжают сносить частные дома и государственные здания в населенном пункте. Это происходит, несмотря на то что в секторе Газа по-прежнему действует режим прекращения огня.

Из заявления следует, что израильские солдаты не стали ограничивать зону своего присутствия теми районами, которые обозначены в соглашении о перемирии. В частности, они объявили «запретной зоной» около 60% территории Рафаха и до сих пор удерживают позиции в глубине города.

«Эти районы остаются крайне опасными, любое передвижение там встречает артиллерийский огонь, снайперские атаки и воздушные бомбардировки», — говорится в тексте.

Как рассказали в «Аль-Мезане», в настоящее время в свои дома не могут вернуться 200–300 тыс. человек. При этом многие из них пострадали, когда пытались зайти в подконтрольные ЦАХАЛ районы и проверить свои дома.

2 марта портал Ynet сообщил, что власти Израиля готовы продлить срок действия режима прекращения огня в секторе Газа на время Рамадана и Песаха. Однако палестинское движение ХАМАС пока выступает против этой инициативы, выяснили журналисты.

Ранее руководство ХАМАС потребовало от Израиля освободить несколько сотен палестинских заключенных.