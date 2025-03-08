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В Белгородской области сработали системы ПВО

В Чернянском районе Белгородской области сработало ПВО
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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в Чернянском районе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

Согласно информации главы региона, пострадавших нет.

В результате падения обломков загорелась пристройка частного домовладения, пожарные ликвидировали возгорание.

До этого Гладков рассказал, что Вооруженные силы Украины атаковали Новую Таволжанку Шебекинского округа, город Шебекино и село Илек-Пеньковка Краснояружского района. По предварительной информации, отметил губернатор, пострадавших при атаках нет.

Также Гладков сообщал, что в селе Орловка Белгородской области Вооруженные силы Украины атаковали гражданский автомобиль, пострадал мирный житель. По словам губернатора, медики оказали пострадавшему всю необходимую помощь.

Ранее в Белгородской области на несколько минут объявили ракетную опасность.

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