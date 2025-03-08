Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке ВСУ на автомобиль

Гладков: в селе Орловка ВСУ атаковали автомобиль, пострадал мирный житель
close
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В селе Орловка Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали гражданский автомобиль, пострадал мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Мужчину с осколочными ранениями мягких тканей лица бригада скорой доставила в областную клиническую больницу. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести», — заявил он.

По словам Гладкова, на данный момент медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь. Он добавил, что в поселке Хотмыжск Грайворонского округа из-за сброса взрывных устройств два дома получили повреждения, осколками снаряда был посечен легковой автомобиль.

Губернатор отметил, что последствия ночной атаки устанавливаются. В светлое время суток места атак изучат специалисты оперативных служб региона.

До этого сообщалось, что в Киришском районе Ленинградской области дроны атаковали нефтеперерабатывающее предприятие. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, силами противовоздушной обороны один беспилотник удалось сбить на подлете к предприятию, другой — уничтожить над территорией КИНЕФа.

Ранее в Ростовской области отразили атаку украинских беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами