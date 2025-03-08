В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке ВСУ на автомобиль

В селе Орловка Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали гражданский автомобиль, пострадал мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Мужчину с осколочными ранениями мягких тканей лица бригада скорой доставила в областную клиническую больницу. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести», — заявил он.

По словам Гладкова, на данный момент медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь. Он добавил, что в поселке Хотмыжск Грайворонского округа из-за сброса взрывных устройств два дома получили повреждения, осколками снаряда был посечен легковой автомобиль.

Губернатор отметил, что последствия ночной атаки устанавливаются. В светлое время суток места атак изучат специалисты оперативных служб региона.

До этого сообщалось, что в Киришском районе Ленинградской области дроны атаковали нефтеперерабатывающее предприятие. По словам губернатора региона Александра Дрозденко, силами противовоздушной обороны один беспилотник удалось сбить на подлете к предприятию, другой — уничтожить над территорией КИНЕФа.

Ранее в Ростовской области отразили атаку украинских беспилотников.