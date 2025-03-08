Гладков: ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта региона.

«Три населенных пункта нашей области подверглись атакам со стороны ВСУ», — сообщил он.

По предварительной информации, отметил губернатор, пострадавших при атаках нет.

Среди атакованных — Новая Таволжанка Шебекинского округа, город Шебекино и село Илек-Пеньковка Краснояружского района.

До этого Гладков сообщил, что в селе Орловка Белгородской области Вооруженные силы Украины атаковали гражданский автомобиль, пострадал мирный житель. По словам губернатора, медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь. Он добавил, что в поселке Хотмыжск Грайворонского округа из-за сброса взрывных устройств два дома получили повреждения, осколками снаряда был посечен легковой автомобиль. Губернатор отметил, что последствия ночной атаки устанавливаются.

Ранее в Белгородской области на несколько минут объявили ракетную опасность.