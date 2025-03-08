В Белгородской области на четыре минуты объявили ракетную опасность

В Белгородской области на несколько минут объявили ракетную опасность. О тревоге в своем Telegram-канале сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Вся территория Белгородской области — ракетная опасность», — говорилось в сообщении.

Гладков призвал жителей региона спуститься в подвалы и оставаться там до сигнала отбоя ракетной атаки.

Через четыре минуты он проинформировал, что тревога отменена.

До этого Гладков сообщил, что в селе Орловка Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали гражданский автомобиль, пострадал мирный житель. По словам Гладкова, на данный момент медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь. Он добавил, что в поселке Хотмыжск Грайворонского округа из-за сброса взрывных устройств два дома получили повреждения, осколками снаряда был посечен легковой автомобиль. Губернатор отметил, что последствия ночной атаки устанавливаются.

Ранее в Ростовской области отразили атаку украинских беспилотников.