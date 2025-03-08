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Премьер Мьянмы посетил ракетно-космический центр в Самаре

Лидер Мьянмы Хлайн и глава «Роскосмоса» Баканов посетили РКЦ «Прогресс» в Самаре
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Telegram-канал «Самарская область»

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн и глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов посетили ракетно-космический центр «Прогресс» в Самаре. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

По его данным, Баканов рассказал гостю об успехах отечественной космонавтики. По его словам, цель «Роскосмоса» — «присутствовать на всех сегментах рынка космических услуг».

«Мин Аун Хлайн ознакомился с производством спутников и ракет-носителей «Союз-2», — отмечается в сообщении.

8 марта в аэропорту Самары делегацию из Мьянмы во главе с Хлайном встретили хлебом и солью.

4 марта Хлайн прилетел в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. Политик встретился не только с российским лидером, но и главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, а также со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Основной темой разговора стали вопросы дружбы и сотрудничества двух государств.

В частности, во время встречи с Мишустиным Хлайн заявил о планах открыть в РФ два генеральных консульства Мьянмы для улучшения дипломатических отношений между странами. Также он призвал открыть генконсульство РФ в мьянманском городе Мандалай. По итогам встреч Путин заявил, что военнослужащие Мьянмы примут участие в параде Победы в Москве.

Ранее премьер Мьянмы заявил о возможной встрече с Путиным в прошлой жизни.

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