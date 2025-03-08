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В Самарскую область прибыла делегация из Мьянмы

В Самарской области встретили хлебом и солью делегацию из Мьянмы

В аэропорту Самары области встретили хлебом и солью делегацию из Мьянмы во главе с премьер-министром Мин Аун Хлайном. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации региона.

Целью поездки мьянмарской делегации в Россию было знакомство с достижениями российской ракетно-космической отрасли.

4 марта Мин Аун Хлайн прилетел в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина. Политик встретился не только с российским лидером, но и главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, а также со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным. Основной темой разговора стали вопросы дружбы и сотрудничества двух государств.

В частности, во время встречи с Мишустиным Мин Аун Хлайн заявил о планах открыть в РФ два генеральных консульства Мьянмы для улучшения дипломатических отношений стран. Также он призвал открыть генконсульство РФ в мьянманском городе Мандалай. По итогам встреч Путинзаявил, что военнослужащие Мьянмы примут участие в параде Победы в Москве.

Ранее премьер Мьянмы предположил, что встречался с Путиным в прошлой жизни.

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