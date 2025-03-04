Военные Мьянмы примут участие в параде 9 Мая

Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Мьянмы Мин Аун Хлайна посетить празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Об этом российский лидер сообщил после встречи с главой правительства азиатской страны, передает пресс-служба Кремля.

По словам Путина, стороны договорились, что военнослужащие Мьянмы примут участие в торжественном параде на Красной площади вместе с российскими военными.

«Расчет Вооруженных сил Мьянмы пройдет в марше 9 мая. Это символизирует наши крепкие партнерские отношения», — подчеркнул президент.

4 марта Мин Аунг Хлайн прилетел в Россию по приглашению Путина. Политик встретился не только с российским лидером, но и главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, а также со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным. Основной темой разговора стали вопросы дружбы и сотрудничества двух государств.

В частности, во время встречи с Мишустиным Мин Аунг Хлайна заявил о планах открыть в РФ два генеральных консульства Мьянмы для улучшения дипломатических отношений стран. Также он призвал открыть генконсульство РФ в мьянманском городе Мандалай.

Ранее сообщалось, что Сербия направит почетный караул для участия в параде Победы в Москве.