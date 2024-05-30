Советник президента России Владимира Путина Елена Ямпольская назначена председателем наблюдательного совета фонда «Русский мир». Соответствующий документ появился на портале официального опубликования правовых актов.

«Назначить советника президента Российской Федерации Ямпольскую В.А. председателем наблюдательного совета фонда «Русский мир», — говорится в документе.

Указ подписан президентом РФ. Он вступает в силу со дня подписания.

До этого момента Ямпольская занимала должность председателя комитета Государственной думы РФ по культуре.

14 мая Путин подписал указ о назначениях на руководящие должности в администрации главы государства. В том числе российский лидер сделал Ямпольскую одним из своих советников.

21 мая Государственная дума РФ провела пленарное заседание, в ходе которого приняла проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутат Ямпольской. Соответствующее решение было принято в связи с ее письменным заявлением с соответствующей просьбой.

Ранее в ГД РФ рассказали, кто получит депутатский мандат Ямпольской.