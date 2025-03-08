В Химках две девочки провалились под лед, спасти удалось только одну

МЧС: в Химках две девочки провалились под лед, спасли только одну

На канале имени Москвы две девочки-подростка провалились под лед, одну из них вытащили из воды очевидцы. Об этом сообщили в МЧС России.

Вторую девочку спасти не удалось, уточнили в ведомстве.

По факту трагического инцидента заведено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 109 УК РФ, сообщили в региональной прокуратуре. Известно, что обе девочки 2010 года рождения. Они вышли на лед реки без сопровождения взрослых. Следователи выяснят все обстоятельства произошедшего.

Недавно в Брянской области полицейские спасли рыбака, который провалился под лед. Инцидент произошел 7 марта в Суземском районе. Рыбак провалился под лед на озере примерно в 30 метрах от берега и не смог самостоятельно выбраться.

До этого на Кубани пенсионер хотел пересечь горную реку, но не рассчитал силы — его унесло сильным течением. Спасатели обнаружили его через полчаса.

Ранее на Байкале спасли косулю, которая выбежала на лед.