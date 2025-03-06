На Байкале спасли косулю, которая выбежала на лед

Лесники спасли косулю, которая поскользнулась на льду Байкала и не могла встать

В Иркутской области лесники спасли косулю, которая выбежала на лед Байкала, упала и не могла подняться самостоятельно. Об этом сообщили в пресс-службе природной территории «Заповедное Прибайкалье».

Информацию о косуле на льду лесникам передали неравнодушные очевидцы. Инспекторы сразу же выехали на место и оказали животному помощь.

«Донесли до берега и убедились, что животное в порядке. Косуля не пострадала — не замерзла, не утратила подвижность, — сразу же поднялась на ноги и умчалась в лес», — рассказали в пресс-службе.

По словам инспекторов, на последнюю неделю они дважды выезжали по сообщениям посетителей парка о косулях в беде. Первое животное было замечено в районе поселка Большое Голоустное — но оно к моменту прибытия лесников сумело самостоятельно подняться и добраться до берега.

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