На Кубани пенсионер хотел пересечь горную реку, но не рассчитал силы

В Сочи сотрудники МЧС спасли 68-летнего мужчину, который хотел пересечь вброд горную реку, но не рассчитал силы. Об этом сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Инцидент произошел 5 марта в районе туристической базы «Ахштырский каньон». Мужчина пытался перейти реку Мзымта через перекат, но его снесло сильное течение. В результате пенсионер оказался на правом берегу в труднодоступном месте.

На место, где мужчину видели последний раз, прибыли спасатели Адлерского отряда и приступили к поискам пенсионера. Через 30 минут его обнаружили на противоположном берегу, и с помощью альпинистского снаряжения переправили в безопасное место.

Медицинская помощь сочинцу не потребовалась.

До этого в Сочи три фрирайдера попали под лавину. Снежная масса сошла за пределами оборудованных трасс «Розы Хутора». Двое туристов смогли связаться со спасателями и сообщили свои координаты.

Ранее в Сочи заблудившийся в лесу фотограф дожидался спасателей на дереве из-за страха перед дикими животными.