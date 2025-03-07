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Полицейские спасли рыбака, провалившегося под лед в российском регионе

В Брянской области спасли рыбака, провалившегося под лед на озере
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ГУ МВД России по Брянской области

В Брянской области полицейские спасли рыбака, который провалился под лед. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 7 марта в Суземском районе. Рыбак провалился под лед на озере примерно в 30 метрах от берега и не смог самостоятельно выбраться.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов с помощью лодки и веревки добрались до 41-летнего мужчины, а затем вызволили его из воды и доставили на сушу. Его доставили в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь. Сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничто не угрожает.

До этого на Кубани пенсионер хотел пересечь горную реку, но не рассчитал силы — его унесло сильным течением. Через полчаса спасатели обнаружили его на противоположном берегу, и с помощью альпинистского снаряжения переправили в безопасное место.

Ранее четверых детей и одного взрослого спасли из пожара в российском регионе.

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