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В Крыму отреагировали на угрозу главы ВМС Украины уничтожить Крымский мост

Чегринец назвал терроризмом угрозу главы ВМС Украины взорвать Крымский мост
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Слова командующего Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексея Неижпапы (внесен в перечень террористов и экстремистов) о планах уничтожить Крымский мост являются терроризмом и показателем агонии киевского режима. Об этом заявил РИА Новости заместитель председателя общественной палаты Крыма Роман Чегринец.

По его словам, Неижпапа демонстрирует миру свою «гнилую и террористическую суть», когда угрожает разрушить гражданский объект.

«Это заявление — терроризм и преступление против человечества, показатель агонии киевского режима, который решил напоследок громко хлопнуть дверью и устроить кровавую провокацию», — сказал Чегринец.

Он назвал главу ВМС Украины военным преступником и добавил, что Неижпапа ответит за свои злодейства перед трибуналом.

Накануне в интервью Guardian Неижпапа выразил уверенность в том, что ВСУ удастся разрушить Крымский мост. Он отметил, что Украина готовится к третьей операции с этой целью, и напомнил поговорку: «Бог любит троицу».

5 февраля Неижпапа заявил, что Крымский мост не достоит до конца года. Он утвердительно ответил на вопрос, можно ли считать Крымский мост потенциально разрушенным, и добавил, что знает, как это сделать. В ответ депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет сказал, что слова Неижпапы — не более чем «бравада, показная удаль», чтобы отвлечь внимание от неудач украинской армии на поле боя.

Ранее Захарова отреагировала на угрозу главы ВМС Украины взорвать Крымский мост.

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