В Госдуме назвали бравадой военные угрозы Украины в адрес Крыма

Депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет назвал военные угрозы, звучащие с украинской стороны в адрес полуострова, бравадой. Его слова приводит РИА Новости.

На прошлой неделе председатель украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук заявил СМИ, что стратегия Вооруженных сил Украины нацелена на то, чтобы отрезать Крым от российской военной группировки.

По мнению Шеремета, эти слова не более чем «бравада, показная удаль», чтобы отвлечь внимание от неудач украинской армии на поле боя.

Парламентарий подчеркнул, что Россия способна ответить на любые военные провокации, поэтому «враг» должен помнить о возможности и потенциале российского оружия.

Шеремет добавил, что Крым учтет угрозу, о которой заявляет украинская сторона, и будет решительно действовать, нанося превентивные удары.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.