Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали бравадой военные угрозы Украины в адрес Крыма

Депутат Шеремет назвал бравадой военные угрозы властей Украины в адрес Крыма

close
100%
Тарас Литвиненко/РИА Новости

Депутат Государственной думы от Республики Крым Михаил Шеремет назвал военные угрозы, звучащие с украинской стороны в адрес полуострова, бравадой. Его слова приводит РИА Новости.

На прошлой неделе председатель украинской добровольческой армии «Юг» Сергей Братчук заявил СМИ, что стратегия Вооруженных сил Украины нацелена на то, чтобы отрезать Крым от российской военной группировки.

По мнению Шеремета, эти слова не более чем «бравада, показная удаль», чтобы отвлечь внимание от неудач украинской армии на поле боя.

Парламентарий подчеркнул, что Россия способна ответить на любые военные провокации, поэтому «враг» должен помнить о возможности и потенциале российского оружия.

Шеремет добавил, что Крым учтет угрозу, о которой заявляет украинская сторона, и будет решительно действовать, нанося превентивные удары.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

Все новости на тему:
Крым
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами