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Захарова отреагировала на угрозу главы ВМС Украины взорвать Крымский мост

Захарова ответила главе ВМС Украины на его слова о троице и Крымском мосте
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова командующего Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексея Неижпапы, который заявил, что в Киеве обсуждают третью операцию по атаке на Крымский мост, а «Бог любит троицу».

«С таким отношением к религии, думаю, ПЦУ (Православная церковь Украины. — «Газета.Ru») скоро обретет их мощи», — сказала она РИА Новости.

26 февраля военный эксперт Василий Дандыкин предупредил, что Вооруженные силы Украины могут атаковать Крымский мост на фоне переговоров США и России. Он считает, что не стоит расслабляться и думать, что ВСУ отказались от планов ударить по переправе. Эксперт отметил, что украинскую армию беспокоит объездная дорога через Мариуполь и Крым.

5 февраля Неижпапа заявил, что Крымский мост не достоит до конца года. Он утвердительно ответил на вопрос, можно ли считать Крымский мост потенциально разрушенным, и добавил, что знает, как это сделать. В ответ депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет сказал, что слова Неижпапы — не более чем «бравада, показная удаль», чтобы отвлечь внимание от неудач украинской армии на поле боя.

Ранее российский дипломат назвал последствия атак Украины на Крымский мост.

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