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Опрос показал, сколько чехов выступают против увеличения финансовой помощи Украине

NMS Market Research: 40% чехов высказались против увеличения помощи Украине
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Depositphotos

Около 40% граждан Чехии выступают против увеличения финансовой помощи Украине. Такие данные приводит агентство NMS Market Research, которое 4-5 марта провело социологическое исследование, пишут «Известия».

21,3% респондентов убеждены, что Прага не должна увеличивать поддержку Киеву. Примерно 11% опрошенных равнодушно относятся к вопросу отношений с Украиной.

Также опрос показал, что менее 30% чехов выступают за увеличение разнообразной помощи Украине, тогда как 61% граждан республики не согласны с увеличением поддержки. По данным агентства, в Чехии многие избиратели оппозиционных сил считают, что в случае, если западные страны прекратят поставлять оружие на Украину, конфликт закончится.

До этого президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что международному сообществу нужно разработать для Украины аналог плана Маршалла — программы США для оказания иностранной помощи послевоенной Европе — и гарантировать стране «постепенное» вступление в Евросоюз. Павел считает, что предложенные им меры помогут Украине достичь уровня жизни по качеству выше, чем в России.

Ранее премьер Чехии придумал, как «остановить Путина».

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