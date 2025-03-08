В Берлине при пожаре в многоквартирном доме пострадали люди

В Берлине при пожаре в многоквартирном доме 16 человек получили повреждения

Пожар произошел в одном из многоквартирных жилых домов центрального района Берлина, в результате чего пострадали 16 человек. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на пожарную службу.

Возгорание началось в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома. 15 человек получили легкие повреждения и один — тяжелые.

Пожар тушили около 70 пожарных. Они эвакуировали жильцов и ликвидировали возгорание. Четверо пострадавших были госпитализированы. Специалисты устанавливают причины пожара.

В конце января пожар произошел на складе компании HEICO Aircraft Maintenance в немецком городе Дельциг, расположенном на территории федеральной земли Саксония. По информации журналистов, на складе хранились краски и иные токсичные вещества. Людей, проживающих на расположенных рядом с объектом территориях, предупредили о возможном загрязнении воздуха и призвали не открывать окна.

До этого на горе Броккен в Германии произошел пожар в курортной зоне. По данным журналистов, людей вывозили из опасного района на горе в автобусах. Руководство города Вернигероде и района Гарц совместными усилиями организовали кризисный штаб.

Ранее в Москве произошел пожар возле метро Чертановская.