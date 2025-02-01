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В Германии произошел пожар на складе с краской и запчастями для самолетов

Bild: в городе Дельциг в Германии загорелся склад HEICO Aircraft Maintenance
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Depositphotos

Пожар произошел на складе компании HEICO Aircraft Maintenance в немецком городе Дельциг, расположенном на территории федеральной земли Саксония. Об этом пишет газета Bild.

В материале уточняется, что огонь возник вечером 31 января. После этого к месту происшествия направилось большое количество сотрудников экстренных служб, всего к ликвидации пламени привлекли около 100 специалистов.

«Точная сумма ущерба пока не определена, но говорят, что она исчисляется миллионами [евро]», — говорится в статье.

По информации журналистов, на складе хранились краски и иные токсичные вещества. На этом фоне людей, проживающих на расположенных рядом с объектом территориях, предупредили о возможном загрязнении воздуха и призвали не открывать окна.

HEICO Aircraft Maintenance — это компания, специализирующаяся на ремонте элементов самолетов. Как пишет издание, одно из помещений на сгоревшем складе было выделено для хранения запасных частей для воздушных судов. В результате пожара оно оказалось полностью разрушено.

Никакой информации о пострадавших не поступало. К текущему моменту сотрудники экстренных служб потушили огонь, но часть пожарных все еще находится на месте происшествия.

Ранее в Испании произошел взрыв на заводе компании Rheinmetall, производящей снаряды для украинских войск.

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