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В Германии, в курортной зоне, произошел сильный пожар

DPA: на горе Броккен в Германии произошел пожар, эвакуированы около 500 человек

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ФБУ «Авиалесоохрана»/РИА «Новости»

На горе Броккен (горный массив Гарц) в Германии (федеральная земля Саксония-Анхальт) произошел сильный лесной пожар, из опасной зоны были эвакуированы порядка 500 человек, большинство из которых являются туристы и постояльцы отелей. Об этом агентству DPA, сообщили представители местных властей, передает ТАСС.

По данным журналистов, людей вывозят из опасного района на горе в автобусах.

Пожар ликвидируют силами около 100 пожарных. Кроме этого, задействованы два самолета и вертолет.

Руководство города Вернигероде и района Гарц совместными силами организовали кризисный штаб.

30 августа в немецком Тройсдорфе (Северный Рейн-Вестфалия) произошел взрыв на предприятии по производству взрывчатых веществ Diehl Defense. За пару дней до этого взрыв произошел на заводе по утилизации боеприпасов в городе Хюнксе, который находится на западе Германии.

Ранее была названа страна, где лесные пожары в 2023-м привели к рекордному выбросу парниковых газов.

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