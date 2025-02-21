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Новые выбросы мазута зафиксировали в Севастополе

МЧС: на одном участке в Севастополе зафиксировали новые случаи выбросов мазута
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Телеграм-канал «Оперативный штаб - Краснодарский край»

Новые выбросы мазута после крушения танкеров в Керченском проливе зафиксировали на одном участке в Севастополе. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«В Севастополе: обследуют 165 километров берега; на одном участке зафиксированы случаи точечных выбросов мазута; собрано и вывезено более 680 тонн загрязнений», — говорится в сообщении.

По последним данным, всего с начала работ специалисты очистили около 370 км берега, собрали более 148 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, вывезли больше 108 тыс. тонн, просеяли вибрационной установкой свыше 35,2 тыс. тонн.

В МЧС также рассказали, что для защиты берега от выбросов мазута при шторме на пляжах Анапы и Темрюкского района Краснодарского края обустроили насыпной вал с защитными сетями для сбора мелкой фракции мазута.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Вследствие происшествия в море попали тонны мазута.

Минтранс в пятницу сообщил, что кормовая часть «Волгонефть-239» наполовину демонтирована.

Ранее владелец танкера «Волгонефть-239» раскрыл причину крушения.

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